Advertisement

لبنان

الاستحقاق الرئاسي في خبر كان

اندريه قصاص Andre Kassas

|
Lebanon 24
20-11-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1132389-638360673258830272.jpg
Doc-P-1132389-638360673258830272.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا شكّ في أن الفراغ في قيادة الجيش في هذا الوقت الحرج قاتل. ولهذا فإن الجهود المبذولة حكوميًا تركّز في البحث عن الحلول الممكنة والمتاحة وعن "أهون الشرّين"، على أن يبقى الهمّ الأساسي الحؤول دون الوصول إلى العاشر من كانون الثاني من العام 2024 إلى ما لا يريده أحد، وذلك نظرًا إلى الانعكاسات الخطيرة لهذا الفراغ على وضعية المؤسسة العسكرية، التي هي حاجة أكثر من ضرورية، باعتبارها المؤسسة شبه الوحيدة، التي لا يزال العمل فيها مضبوطًا على ساعة الحفاظ على الأمن والاستقرار العام في البلد. وهذا الضبط الادائي يعود بالدرجة الأولى إلى العلاقة الترابطية بين القيادة والعناصر بمختلف رتبهم، وكذلك بفعل الجهد المبذول، ولو متواضعًا، لتأمين الحدّ الأدنى من المستلزمات الحياتية المطلوبة لديمومة القيام بما يفرضه الواجب الوطني على كل متطوع ومنتسب إلى هذه المؤسسة، التي يأتي شعار "التضحية" في سلم اولوياتها. 
Advertisement
ولكن هذا الجهد المبذول وهذا الاهتمام غير المسبوق بـ "استحقاق اليرزة" كان يُفترض أن يقابله أو يسبقه جهد مضاعف واهتمام أكثر من طبيعي بـ "استحقاق بعبدا". فهو الأساس في تراتبية المسؤوليات، ومنه تتمظهر إنتاجية باقي السلطات. ولو لم يكن لوجود رئيس الجمهورية هذه الأهمية الدستورية باعتباره "رمزًا لوحدة الوطن" لما كان كل هذا الاهتمام بقيادة الجيش، ولكانت الأمور تسير في مسارها الطبيعي والعادي. وكذلك الأمر بالنسبة إلى سائر القضايا المعلّقة التنفيذ في السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع احتدام الخلاف السياسي على خلفية ما هو ضروري وما هو غير ضروري، مع استنسابية مطلقة في مقاربة هذه القضايا، والتي لها علاقة بمدى مقاربتها من قِبَل كل طرف بما يتوافق مع مصلحته، ولكل مصلحته الشخصية المرتبطة بهذا الاستحقاق أو تلك المسألة غير الخاضعة لـ "وحدة المعايير". 
ولعل أكثر ما يخشاه المتعاطون بالشأن الرئاسي من الخارج هو أن تكون غالبية القوى السياسية مستفيدة من الفراغ الرئاسي، وكلٌ على طريقته الخاصة، ولكل طرف سياسي أسبابه ودوافعه، منها ما هو ظاهر ومعلن، ومنها ما لا يزال مستورًا، باعتبار أن أوان كشف الأوراق المستورة لم يحن بعد، إذ لا يزال البعض يعمل على أساس أن الكرسي الرئاسي لا تليق إلا "لجنابه"، وأن البحث عن "الرئيس المثالي" لا يزال في بداياته، وأن ما تشهده الساحة الإقليمية من تجاذبات محورها الحرب على غزة، ومدى انعكاسها على لبنان انطلاقًا من جنوبه، بعد التصعيد الأخير يُبقي "الصورة الرئاسية" (NEGATIVE) في غرفة "التحميض السوداء" على غرار ما كانت تشهده عملية تظهير الصور قبل "ثورة الديجيتال".   
وما يخشاه بعض العاملين على الملف الرئاسي هو أن تطوي الحرب على غزة والتصعيد المتزايد في الجنوب أي كلام عن رئاسة الجمهورية إلى درجة أن بعض من في الداخل لا يتردّدون في القول بأن لا وقت الآن للبحث عن اسم جديد لرئاسة الجمهورية. فهناك أمور مصيرية يتوقف مستقبل البلد على مجرياتها. فالحديث يطال مصير الجمهورية. ومتى يتوضح هذا المصير يتمّ اختيار الرئيس، الذي يُفترض أن تتطابق مواصفاته مع مستلزمات مرحلة ما بعد تحديد المصير، أو بتعبير آخر هوية لبنان الجديدة. 
وأكثر ما تخشاه بكركي ومعها شريحة واسعة من اللبنانيين، وفي مقدمهم القوى المسيحية الفاعلة والمؤثرّة، أن البعض لم يعد يحصر همّه بأي تسوية تتعلق برئاسة الجمهورية فحسب، بل بالحديث المتنامي عن صفقة شاملة ومتكاملة تتناول كل المراكز والمناصب، ومن ضمنها طبيعة الحكومة المقبلة وحتى بيانها الوزاري.  
ولأن لا شيء يعلو على صوت المدافع فإن أي حديث عن رئاسة الجمهورية في هذا الوقت المستقطع يبدو في رأي البعض غير مناسب وغير متطابقة مواصفاته مع طبيعة ما يتعرّض له لبنان من خطر إسرائيلي داهم. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

اندريه قصاص Andre Kassas

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:24 | 2023-11-20
04:08 | 2023-11-20
04:03 | 2023-11-20
04:00 | 2023-11-20
03:59 | 2023-11-20
03:49 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24