مُفاجأة من "حزب الله".. إليكم ما فعله عند الحدود

قالت مصادر معنية بالشؤون العسكريّة والإستراتيجية إنّ "حزب الله" كشف عن تقنية جديدة خلال تصويره لعملياته العسكرية ضد العدو الإسرائيلي لم يجر الإنتباه لها بشكلٍ كبير، وقد شكلت مفاجأة لدى الكثيرين.

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وأوضحت المصادر أن تلك التقنية ترتبطُ بالتصوير العالي الجودة والبعيد جداً والذي من خلاله يتمكن الحزب من رصد أماكن وتجمعات الجنود الإسرائيليين داخل مواقعهم غير المكشوفة نسبياً وبشكلٍ كبير على الأراضي اللبنانية.

وبحسب المصادر، فإنَّ الحزب ومن خلال تقنيات تصوير كبيرة، استطاع أن يؤدي دورين أساسيين: الأول وهو توثيق حجم الإستهدافات التي يقوم بها وإبراز الخسائر التي يُوقعها في صفوف العدو، والثاني الإثبات للرأي العام اللبناني حجم قدرته على الوصول إلى العُمق الإسرائيلي وتحقيق الأهداف العسكرية المطلوبة من دون الدخول في حربٍ كبيرة وواسعة.