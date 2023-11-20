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لبنان

خلال زيارته مصر... وزير الزراعة عقد لقاء عن الأمن الغذائي

Lebanon 24
20-11-2023 | 02:58
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عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن، لقاء زراعيا عن الامن الغذائي خلال زيارته مصر، ضم مدير منظمة سيام مونبوليه ديري ديبايل، ومدير عام منظمة اكساد الدكتور نصرالدين العبيد، بحضور نقابيين عرب ووجوه اقتصادية وزراعية، بالاضافة الى نقيب المهندسين الزراعيين في مصر و نقيب النحالين العرب.
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تطرق اللقاء بحسب بيان الى "كيفية تعزيز الشراكة بين الجامعة العربية ومنظماتها ، و بين المنظمات الدولية العاملة في لبنان، ومنها منظمة سيام مونبولييه".
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