بصواريخ بركان.. عمليات متتالية لحزب الله جنوباً

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله عن سلسلة عمليات ضد مواقع تابعة للجيش الاسرائيلي، حيث إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:40) من صباح اليوم ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.
وعند الثامنة صباحاً إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة، كما هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية مجدداً عند الساعة (8:20) موقع ثكنة برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان.
ولاحقاً، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:30) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 بالأسلحة المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون.