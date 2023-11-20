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لبنان

بصواريخ بركان.. عمليات متتالية لحزب الله جنوباً

Lebanon 24
20-11-2023 | 03:37
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أعلن الاعلام الحربي في حزب الله عن سلسلة عمليات ضد مواقع تابعة للجيش الاسرائيلي، حيث إستهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:40)  من صباح اليوم ثكنة ‏زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏
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وعند الثامنة صباحاً إستهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91  بصاروخي بركان  من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة، كما هاجم مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية مجدداً عند الساعة (8:20)  موقع ثكنة ‏برانيت مركز قيادة الفرقة 91  بصاروخي بركان.‏
 
ولاحقاً، إستهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:30)  من صباح يوم الاثنين 20-11-2023  بالأسلحة ‏المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون.  ‏ 
 
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