بصواريخ بركان.. عمليات متتالية لحزب الله جنوباً

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله عن سلسلة عمليات ضد مواقع تابعة للجيش الاسرائيلي، حيث إستهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:40) من صباح اليوم ثكنة ‏زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.‏

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وعند الثامنة صباحاً إستهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة، كما هاجم مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية مجدداً عند الساعة (8:20) موقع ثكنة ‏برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان.‏