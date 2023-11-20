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لبنان

سلام التقى في الدوحة وزير المال القطري

Lebanon 24
20-11-2023 | 03:30
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التقى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في الدوحة وزير المال القطري علي بن أحمد الكواري، وذلك ضمن الجولة الرسمية التي يقوم بها سلام إلى الدوحة، تستمر ٤ أيام.  

تم خلال الاجتماع، بحسب بيان، تناول "مواضيع متعلقة بالمصالح المشتركة، ولا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، فضلا عن التدابير الرامية إلى توسيع هذه الأنشطة المشتركة، في حضور سفيرة لبنان لدى دولة قطر فرح بري". 
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