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لبنان

باكراً هذا العام...قمم الجبال تكللت بالأبيض (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2023 | 04:30
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"صباحكم أبيض" عبارة حلّت باكراً هذا العام على أهالي الجبال، بعدما  زارها الثلج مساء أمس، وكلل قمم جبالها، معلناً رسمياً بدء الموسم الشتوي.
فمن ارتفاع 1700 متر وما فوق تساقط الثلج مساء أمس، مع اشتداد المنخفض الجوي الأول الذي ضرب لبنان ، فغطى النفناف الأبيض أبواب غابة الأرز في بشري وألبس قمّة جبلي مار سركيس في إهدن ومار سمعان في بشري القبعة الشتوية البيضاء وأطل على إهدن وبشري وحصرون وحدث الجبة وتنورين وزاد سماكة في القرنة السوداء وعيون أرغش وقمم المكمل وقطع طريق عيناتا الأرز بالكامل.
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وكما في الشمال كذلك في الجنوب، فقد ارتدت الجبال الجنوبية الثوب الأبيض مساء حيث وصلت سماكة الثلوج الى حدود الـ3 سنتيمتر في بعض المناطق.
 
 

وبدأ تأثير المنخفض الجوّي بالانحسار تدريجيا عن الحوض الشرقي للمتوسط ابتداءً من صباح اليوم الإثنين ليتحول الطقس الى خريفي متقلّب، على ان يتحول الثلاثاء من غائم جزئيًا الى غائم احيانا في الفترة الصباحية مع ارتفاع بدرجات الحرارة و تنشط الرياح في المناطق الشمالية في الفترة الصباحية . 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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