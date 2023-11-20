باكراً هذا العام...قمم الجبال تكللت بالأبيض (صور)

"صباحكم أبيض" عبارة حلّت باكراً هذا العام على أهالي الجبال، بعدما زارها الثلج مساء أمس، وكلل قمم جبالها، معلناً رسمياً بدء الموسم الشتوي.

فمن ارتفاع 1700 متر وما فوق تساقط الثلج مساء أمس، مع اشتداد المنخفض الجوي الأول الذي ضرب لبنان ، فغطى النفناف الأبيض أبواب غابة الأرز في بشري وألبس قمّة جبلي مار سركيس في إهدن ومار سمعان في بشري القبعة الشتوية البيضاء وأطل على إهدن وبشري وحصرون وحدث الجبة وتنورين وزاد سماكة في القرنة السوداء وعيون أرغش وقمم المكمل وقطع طريق عيناتا الأرز بالكامل.

Advertisement