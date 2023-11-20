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لبنان

جريمة مروعة صباح اليوم.. أطلق النار عليه من سلاح حربي

Lebanon 24
20-11-2023 | 04:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن مقتل المدعو نايف الحلباوي، 40 عاما، على يد المدعو م. ش من بلدة النبي شيت بطلق ناري من سلاح حربي، وذلك بسبب خلاف قديم بينهما. 
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النبي شيت

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