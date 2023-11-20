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لبنان

إعترافٌ إسرائيليّ.. هذا ما فعله "حزب الله" بـ"ثكنة عسكرية"!

Lebanon 24
20-11-2023 | 04:08
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أنّ "حزب الله" أطلق، اليوم الإثنين، صواريخ باتجاه ثكنة "برانيت" الإسرائيليّة عند الحدود مع لبنان.
ولفتَ المُتحدث باسم جيش العدو إلى أنّ عملية الإستهداف أسفرت عن إندلاع حريقٍ كبير داخل الثكنة. 
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وكان الحزب أكد في بيان إستهدافه الثكنة المذكورة بصاروخي بركان، مشيراً إلى أن العملية التي نفذها حصلت عند الساعة 8.20 صباح اليوم الإثنين. 
كذلك، أعلن الحزب إستهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا عند الساعة 6.40 صباحاً، كما إستهدف أيضاً عند الساعة الـ10.30 قوة مُشاة إسرائيليّة في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون. 
 
 

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