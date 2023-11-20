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لبنان

السفير الروسي بعد زيارته بوحبيب: الوضع في جنوب لبنان خطير جدا

Lebanon 24
20-11-2023 | 05:40
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب السفير الروسي ألكسندر روداكوف.
 
 
وبعد اللقاء، قال روداكوف: "نحن على تواصل دائم حيث نناقش بعض المواضيع والمصالح سواء كانت ثنائية او دولية".
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اضاف:"كما تحدثنا عن الوضع في لبنان و الجنوب وهو خطير جدا ولا بد من وقفه، والأحداث في المنطقة خصوصا في غزة، ونحن في كل المحافل الدولية ننادي بالسلام ووقف العمليات الحربية والعسكرية".
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