السفير الروسي بعد زيارته بوحبيب: الوضع في جنوب لبنان خطير جدا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب السفير الروسي ألكسندر روداكوف.

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وبعد اللقاء، قال روداكوف: "نحن على تواصل دائم حيث نناقش بعض المواضيع والمصالح سواء كانت ثنائية او دولية".اضاف:"كما تحدثنا عن الوضع في لبنان و الجنوب وهو خطير جدا ولا بد من وقفه، والأحداث في المنطقة خصوصا في غزة، ونحن في كل المحافل الدولية ننادي بالسلام ووقف العمليات الحربية والعسكرية".