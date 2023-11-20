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لبنان
ميقاتي استقبل وفداً من الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين
Lebanon 24
20-11-2023
|
04:33
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل على رأس وفد.
وبعد اللقاء، قال زمكحل: "زرنا صباح اليوم دولة الرئيس نجيب ميقاتي باسم اتحاد رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، وكان لدينا ثلاث رسائل واضحة وهي: ل
ا شك أن لحرب غزة تداعيات اقتصادية على كل المنطقة وخصوصا على لبنان وعلى شركاتنا، وصحيح أيضا بأن هناك حروبا ليست من صنع ايدينا، لكن هناك أيضا حروب من صنعنا ومن غير مقبول أبداً أن يكون هناك مقاطعة لرئاسة الحكومة، لأن هذا هو وقت التضامن واعطاء الثقة لشعبنا. نحن نحتاج إلى إدارة داخلية وليس فقط ديبلوماسية، ونحتاج الى أن يجتمع مجلس الوزراء كل يوم لإعادة الثقة لاقتصادنا ولشعبنا ولشركاتنا".
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وأضاف: "أما النقطة الثانية التي تطرقنا إليها فهي الموازنة المطروحة لسنة 2024 وذكرنا بأن الشركات اللبنانية التي تمكنت من مواجهة أكبر أزمة اقتصادية اجتماعية في التاريخ وانفجار 4 آب، وتمكنت من اعادة كل ما تدمر، لا يمكنها أن تمول الحكومة أو الحكومات، فقبل زيادة الضرائب لنبدأ بجباية الضرائب، وقبل الجباية من الشعب الذي يدفع، فلنبدأ بتطبيق القوانين الموجودة.
وتابع: "أما النقطة الثالثة، فتناولنا، في حال استمرت الحرب التدميرية على غزة وعلى حدود لبنان، كيفية مواجهتها اقتصادياً والتجوال في العالم من أجل ايجاد دعم مالي اقتصادي وأمني وتطبيق القرار1701. كذلك، تطرقنا الى اتفاقيات السلام في حال حصلت في المنطقة وهي توجب وجود رئيس للجمهورية يتكلم باسم لبنان، فيجب ان نحترم دستورنا لنتمكن من المفاوضة حول السلام من هنا يجب أن نكون مهيئين لمواجهة كل الاحتمالات".
وختم: "نحن كمستثمرين سنظل نستثمر في لبنان ولكن يلزمنا دعما من الحكومة التي يجب أن تتمكن من أن تجتمع وتقدم صورة لبنان الحقيقي والمتضامن".
واستقبل ميقاتي أيضاً سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ.
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