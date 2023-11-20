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لبنان

الراعي استقبل وفدا من تكتل "الجمهورية القوية"

Lebanon 24
20-11-2023 | 04:47
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التقى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء، وبتكليف من رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع  وفدا من تكتل "الجمهورية القوية" يضم النواب: جورج عقيص، بيار بو عاصي، ملحم رياشي، نزيه متى، ايلي خوري، غياث يزبك وزياد الحواط، ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية انطوان مراد.
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