الراعي استقبل وفدا من تكتل "الجمهورية القوية"

التقى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء، وبتكليف من رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع وفدا من تكتل "الجمهورية القوية" يضم النواب: جورج عقيص، بيار بو عاصي، ملحم رياشي، نزيه متى، ايلي خوري، غياث يزبك وزياد الحواط، ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية انطوان مراد.

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