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لبنان

بالأرقام... "المقاومة الاسلامية" تكشف عدد إصابات الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
20-11-2023 | 04:53
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اوردت "المقاومة الاسلامية" جدولا بعدد اصابات الجيش الاسرائيلي في المستعمرات المحاذية للحدود مع لبنان، وقد بلغت 1523 جريحا.
 


 
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