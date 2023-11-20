الأبيض استقبل سفير إسبانيا.. وهذا ما تم بحثه

استقبل وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، سفير اسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس.

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وعرض الأبيض مع السفير خلال اللقاء، الاوضاع العامة والتطورات الامنية في جنوب لبنان تزامنا مع احداث غزة.كما تم البحث في سبل دعم إسبانيا للقطاع الصحي اللبناني وأطر التعاون لاطلاق مشاريع تنموية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.