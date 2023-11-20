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لبنان

الأبيض استقبل سفير إسبانيا.. وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
20-11-2023 | 05:53
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استقبل وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، سفير اسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس.
 
 
وعرض الأبيض مع السفير خلال اللقاء، الاوضاع العامة والتطورات الامنية في جنوب لبنان تزامنا مع احداث غزة.
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كما تم البحث في سبل دعم إسبانيا للقطاع الصحي اللبناني وأطر التعاون لاطلاق مشاريع تنموية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.
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