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لبنان

فقدان 3 مواطنين منذ ساعات الصباح الاولى في جرود صنين!

Lebanon 24
20-11-2023 | 06:13
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افادت المديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة "اكس" بان "عناصر من الدفاع المدني من مراكز متعددة تعمل على البحث عن ثلاثة مواطنين قد فُقد الاتصال بهم من ساعات الصباح الاولى في جرود صنين".
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