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لبنان
ستريدا جعجع: أعمل على مشروعين أتمنى تحقيقهما لبشري
Lebanon 24
20-11-2023
|
06:27
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إعتبرت النائبة ستريدا جعجع أن إنشاء مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق بشري الحكومي، تحقق بنجاح بسبب وجود عمل جماعي.
وعن فكرة الإنشاء، قالت جعجع في حديث لإذاعة "لبنان الحر": بعد جائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره ووصلت إلى لبنان وجدنا أن من واجباتنا الإسراع في إنجاز هذا المشروع الذي كنا نحلم بتحقيقه منذ فترة".
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وعن رهانها على بقاء أهل بشري متجذرين في أرضهم، والمشاريع الجديدة التي تطمح بتحقيقها لبشري، قالت: "أعمل على مشروعين أتمنى تحقيقهما بإذن الله، الأول تحويل الوادي (قاديشا) إلى معلم سياحي ديني عالمي، وهو مشروع تبلغ قيمته نحو 50 مليون دولار. والمشروع الثاني هو تحويل الأرز إلى وجهة سياحية عالمية، وهو أيضا مشروع كبير جدا، نعمل عليه، ولكن كل شيء مرتبط بالوضع السياسي في البلد والمنطقة. فالمستثمرون، وكما هو معلوم، حيث توجد المشاكل يهربون. ولكن إن شاء الله يصبح لدينا قريبا رئيس للجمهورية في لبنان ونتمكن من استكمال هذين المشروعين الحيويين جدا لأهلنا وتجذرهم في المنطقة، ولاسيما مشروع الأرز الذي يخلق فرص عمل كثيرة لأهلنا، ومن تتاح له الفرصة للعيش في بشري أكيد أوفر له وسيبقى فيها".
ووجهت كلمة "من القلب" الى أهالي بشري، فقالت: "أحب أن أقول لهم إن ما نقوم به في بشري كنموذج، نحلم بالتأكيد بأن يطبق في كل لبنان، وأهمية هذا الأمر أنه انطلق من عندنا، نحن وأهلنا، وهذا أمر جميل في المستقبل، أن يكون هناك قضاء فيه هذا القدر من الأمور التي يمكن تعميمها على مساحة الوطن".
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