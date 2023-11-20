Advertisement

لبنان

ستريدا جعجع: أعمل على مشروعين أتمنى تحقيقهما لبشري

Lebanon 24
20-11-2023 | 06:27
A-
A+
Doc-P-1132496-638360841686862622.jpeg
Doc-P-1132496-638360841686862622.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إعتبرت النائبة ستريدا جعجع أن إنشاء مستشفى أنطوان الخوري ملكة طوق بشري الحكومي، تحقق بنجاح بسبب وجود عمل جماعي. 

وعن فكرة الإنشاء، قالت جعجع في حديث لإذاعة "لبنان الحر": بعد جائحة كورونا التي ضربت العالم بأسره ووصلت إلى لبنان وجدنا أن من واجباتنا الإسراع في إنجاز هذا المشروع الذي كنا نحلم بتحقيقه منذ فترة". 
Advertisement

وعن رهانها على بقاء أهل بشري متجذرين في أرضهم، والمشاريع الجديدة التي تطمح بتحقيقها لبشري، قالت: "أعمل على مشروعين أتمنى تحقيقهما بإذن الله، الأول تحويل الوادي (قاديشا) إلى معلم سياحي ديني عالمي، وهو مشروع تبلغ قيمته نحو 50 مليون دولار. والمشروع الثاني هو تحويل الأرز إلى وجهة سياحية عالمية، وهو أيضا مشروع كبير جدا، نعمل عليه، ولكن كل شيء مرتبط بالوضع السياسي في البلد والمنطقة. فالمستثمرون، وكما هو معلوم، حيث توجد المشاكل يهربون. ولكن إن شاء الله يصبح لدينا قريبا رئيس للجمهورية في لبنان ونتمكن من استكمال هذين المشروعين الحيويين جدا لأهلنا وتجذرهم في المنطقة، ولاسيما مشروع الأرز الذي يخلق فرص عمل كثيرة لأهلنا، ومن تتاح له الفرصة للعيش في بشري أكيد أوفر له وسيبقى فيها". 
 
ووجهت كلمة "من القلب" الى أهالي بشري، فقالت: "أحب أن أقول لهم إن ما نقوم به في بشري كنموذج، نحلم بالتأكيد بأن يطبق في كل لبنان، وأهمية هذا الأمر أنه انطلق من عندنا، نحن وأهلنا، وهذا أمر جميل في المستقبل، أن يكون هناك قضاء فيه هذا القدر من الأمور التي يمكن تعميمها على مساحة الوطن".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-11-20
07:49 | 2023-11-20
07:49 | 2023-11-20
07:28 | 2023-11-20
07:25 | 2023-11-20
07:23 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24