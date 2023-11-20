عاجلٌ من الجنوب.. طائرات تتسلل من لبنان ومستعمرة إسرائيلية تتعرّض للقصف!

أفادت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة، اليوم الإثنين، عن حدوث توترٍ كبير في مستعمرة كريات شمونة المُحاذية للبنان.

وتحدثت التقارير الأوليّة عن سماع دويّ إنفجارات عنيفة في المستعمرة من دون تحديد طبيعتها، في حين قالت القناة الـ12" الإسرائيلية إنّ قذائف هاون سقطت في منطقة حُرجية قرب المنطقة المذكورة.

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وإثر ما حصل، دوّت صافرات الإنذار في كريات شمونة ومستعمرة مرغليوت المحاذية لها.

تسلُّل طائرات

في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن رصد تسلل طائرات مُسيّرة إنطلقت من لبنان باتجاه منطقة الجليل في فلسطين المحتلة.

وأشارت التقارير إلى أنهُ جرى تفعيل الدفاعات الجوية التي اعترضت المُسيرات القادمة من لبنان.