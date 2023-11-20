جمعية عمومية لنقابة محرري الصحافة في هذا الموعد

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صدر عن أمانة السر في مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، البيان الاتي نصه:"على ضوء أحكام المواد 80 و83 و91 من قانون المطبوعات، وأحكام المواد 15و17و18 من النظام الداخلي للنقابة. يدعو مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الى عقد جلسة عادية للجمعية العمومية للنظر في ميزانية النقابة السنوية والتقرير الإداري وإبراء ذمة مجلس النقابة وذلك نهار الجمعة 24 تشرين الثاني 2023 الساعة العاشرة صباحا في مركز النقابة في الحازمية سنتر لامارتين الطابق الرابع.وتعتبر الجمعية قانونية في حضور النصف زائد واحد من أعضاء النقابة المسددين اشتراكاتهم. واذا لم يتوافر النصاب في الجلسة الاولى تعقد الجلسة الثانية بعد اسبوعين وذلك نهار الجمعة 8 كانون الأول 2023 الساعة العاشرة صباحا وفي حال عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة ثالثة بعد أسبوعين من موعد الجلسة الثانية وذلك نهار الجمعة 22 كانون الأول 2023 الساعة العاشرة صباحا وتعتبر قانونية بمن حضر".