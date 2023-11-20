محطة تحويل لـ "مياه لبنان الجنوبي" تتعرّض للسرقة!

دخل مجهولون بواسطة الكسر والخلع الى محطة تحويل مياه عائدة الى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على طريق عام عين مجدلين قرب منطقة جزين، وسرقوا ما بداخلها من معدات ونوافذ الومينيوم، وحاولوا سرقة محول الكهرباء التابع للمحطة. وتعمل الاجهزة المعنية على اجراء التحقيقات لمعرفة الفاعلين. (الوكالة الوطنية)

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