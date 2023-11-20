توجيهات من الحلبي بتوزيع بدلات الإنتاجية على جميع مستحقيها

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أعطى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، توجيهاته إلى الإدارة ودائرة المحاسبة في المديرية الإدارية المشتركة، للمباشرة بتوزيع بدلات الإنتاجية على جميع مستحقيها من أفراد الهيئة التعليمية والإدارية والفنية في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وذلك بعدما انقضى الشهر الأول من التدريس الفعلي، وأعدت المدارس والإدارات المعنية اللوائح التي تؤكد القيام بالتدريس.وشدد الوزير الحلبي على أن المراجعات تتم حصرا عبر التواصل على رقم الهاتف: 01772288، مؤكدا أن "أي شكوى ومراجعة خارج هذه الطريقة، ستكون من دون جدوى".