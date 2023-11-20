Advertisement

لبنان

كان عددها 3 وأُطلقت من لبنان... ما الذي سقط قرب موقع للجيش الإسرائيليّ؟

Lebanon 24
20-11-2023 | 07:49
A-
A+
Doc-P-1132521-638360889029664205.jpg
Doc-P-1132521-638360889029664205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زعم الجيش الإسرائيليّ، أنّه رصد 3 مسيّرات بالقرب من أحد مواقعه عند حدود لبنان مع فلسطين المحتلة.

وأضاف أنّ هذه المسيّرات "سقطت"، وأشار إلى أنها أُطلقت من لبنان، بحسب ما أفاد "التلفزيون العربي".
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
المسيرات الإسرائيلية المسلحة تحلق في أجواء المستعمرات الحدودية مع لبنان بشكل متواصل (المنار)
lebanon 24
20/11/2023 19:25:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن الجيش الإسرائيلي: تحذيرات من مسيّرات في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان
lebanon 24
20/11/2023 19:25:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتّجاه المستوطنات الإسرائيليّة وصفارات الإنذار تُدوّي في مسكاف عام في اصبع الجليل
lebanon 24
20/11/2023 19:25:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا احتفل الممثل اللبناني بعيد ميلاد زوجته الأوكرانية الجميلة
lebanon 24
20/11/2023 19:25:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

لبنان

مسيرات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2023-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2023-11-20
11:39 | 2023-11-20
11:24 | 2023-11-20
11:14 | 2023-11-20
11:02 | 2023-11-20
10:51 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24