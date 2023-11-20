كان عددها 3 وأُطلقت من لبنان... ما الذي سقط قرب موقع للجيش الإسرائيليّ؟

زعم الجيش الإسرائيليّ، أنّه رصد 3 مسيّرات بالقرب من أحد مواقعه عند حدود لبنان مع فلسطين المحتلة.



وأضاف أنّ هذه المسيّرات "سقطت"، وأشار إلى أنها أُطلقت من لبنان، بحسب ما أفاد "التلفزيون العربي".