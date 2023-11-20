18
o
بيروت
19
o
طرابلس
27
o
صور
18
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وفد من "الجمهورية القوية" زار الراعي: للتمديد لقائد الجيش وانتخاب الرئيس وتطبيق القرار 1701
Lebanon 24
20-11-2023
|
07:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية" البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، بتكليف من رئيس الحزب سمير جعجع، ضم النواب: غياث يزبك، إيلي خوري، جورج عقيص، ملحم الرياشي، نزيه متى، بيار بو عاصي وزياد الحواط ورئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية انطوان مراد.
Advertisement
اثر اللقاء، قال بو عاصي: "تواصلنا مع سيدنا بكل الامور الوطنية وتحديداً في مواضيع ثلاثة، الاول: الخطر الأمني على شعب لبنان والوطن نسبة لما يجري في غزة ونسبة لما يجري في جنوب لبنان، ونستنكر ما يحصل مع الشعب الفلسطيني والمجازر التي تستهدف أطفال ونساء ورجال غزة، وشيوخ غزة. ولكن لا نخدم الشعب اللبناني ولا الفلسطيني إذا رمينا بأطفال لبنان بأتون النار، لذلك نطالب بعدم المخاطرة بأمن لبنان وسلامة اللبنانيين وتطبيق القرار 1701 بفك الاشتباك جنوب لبنان. الثاني: نذكر بأن كل الحكومات من الـ2006 الى اليوم دعمت في بياناتها الوزارية الالتفاف حول هذا القرار، لذلك من يدعم بالبيان الوزاري هذا القرار وإذا كان لديه مصداقية مع نفسه والشعب اللبناني، عليه أن يطبّق القرار 1701 وأن يكون الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة هي الحامية لجنوب لبنان وتضمن عدم انجرار لبنان إلى صراعات مسلحة لم تأخذ الدولة اللبنانية أي قرار فيها وفق المادة 65 البند الخامس من الدستور اللبناني الذي يحصر قرار الحرب والسلم في الحكومة اللبنانية بأكثرية الثلثين. والثالث: بنفس الحاجة للاستقرار في لبنان لدينا مؤسسة لا تزال تعمل في ظروف صعبة جداً وتضبط الأمن والحدود في لبنان وهي مؤسسة الجيش اللبنانية".
وتابع: "عبّرنا لسيدنا عن إرادة تكتل الجمهورية القوية وحزب القوات اللبنانية التمديد لقائد الجيش الحالي العماد جوزاف عون. وهناك نقاط لا بد من الحديث عنها، اولا، الوضع المتفجّر في لبنان إذ لا يجوز تغيير قيادة الجيش في هذا الظرف. ثانيا، غياب رئيس للجمهورية ولا يجوز تعيين قائد للجيش في غياب رئيس للجمهورية. وفي نفس النقطة نريد القول: نريد قائد للجيش غير مسيّس وأي قائد جيش سيتم تعيينه اليوم سيكون مسيّساً من قبل الجهة التي ستعيّنه. نريد قائد جيش لديه خبرة وبالتالي أي تعيين لقائد جيش بالتعريف سنكون أمام قائد جيش ليس لديه الخبرة التي يتمتّع بها العماد جوزاف عون. لذلك، تقدّم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون معجّل مكرّر للتمديد سنة لرتبة عماد ليس فقط للعماد جوزف عون لكي يكون هناك شمولية في القانون. والنقطة الأخيرة والأهمّ، أتحدث داخل صرح أسس لبنان الكبير البطريرك الياس الحويك 1920، لبنان تأسس انطلاقاً من هذا الصرح ولبنان اليوم ومؤسساته بخطر".
ولفت الى أنه "ليس تفصيلاً كما يروّج البعض أن يكون البلد بلا رأس والمؤسسات بلا رأس وأن يدعي أن هناك إمكانية للازدهار والاستقرار والحرية في بلد بغياب رئيس للجمهورية. لذلك لا بد من احترام القوانين والدستور وفتح مجلس النواب لكي يكون هناك انتخاب رئيس وكما قال سيدنا: المعطلون والمقاطعون هم المسؤولون عن شلّ مجلس النواب وعملية انتخاب رئاسة الجمهورية وغياب رأس للدولة".
ورأى أن "الدولة مهددة بلا استقرار مؤسساتها ومهددة بعدم مسك الجيش اللبناني لكل الحدود وتحديداً في المنطقة الجنوبية، جنوب الليطاني ولكن يظلّ لدينا ثقة بإيماننا بلبنان وبصلابة شعبه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الإعلامي زياد نجيم يُرزق بمولوده الأول.. وهذا اسمه (صور)
Lebanon 24
الإعلامي زياد نجيم يُرزق بمولوده الأول.. وهذا اسمه (صور)
00:01 | 2023-11-20
20/11/2023 12:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان فاضح.. ابنة الممثلة كارين رزق الله تُثير الجدل والجمهور يُهاجمها: "استحي عحالك" (صورة)
Lebanon 24
بفستان فاضح.. ابنة الممثلة كارين رزق الله تُثير الجدل والجمهور يُهاجمها: "استحي عحالك" (صورة)
00:46 | 2023-11-20
20/11/2023 12:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة والفيديو... إسرائيل قصفت منزل أحد النواب اللبنانيين
Lebanon 24
بالصورة والفيديو... إسرائيل قصفت منزل أحد النواب اللبنانيين
07:28 | 2023-11-20
20/11/2023 07:28:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة مسائية لافتة لجنبلاط.. هذا ما كشفه عن "العميل الفلسطيني"
Lebanon 24
تغريدة مسائية لافتة لجنبلاط.. هذا ما كشفه عن "العميل الفلسطيني"
12:51 | 2023-11-19
19/11/2023 12:51:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سيطرتهم على سفينة إسرائيلية.. ما هي قدرات الحوثيين العسكرية في البحر الأحمر؟
Lebanon 24
بعد سيطرتهم على سفينة إسرائيلية.. ما هي قدرات الحوثيين العسكرية في البحر الأحمر؟
14:00 | 2023-11-19
19/11/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:46 | 2023-11-20
فيديو ينشره "حزب الله".. هكذا قصفَ ثكنة إسرائيلية بـ"صواريخ بركان"!
11:39 | 2023-11-20
في بلدة جنوبيّة.. هذا ما فعلتهُ طائرة إسرائيليّة!
11:24 | 2023-11-20
بعدما قصفت إسرائيل منزله.. ماذا قال النائب قبلان قبلان؟
11:14 | 2023-11-20
حجار عرض مع سفيري فرنسا وكندا التطورات والمساعدات المرتقبة للعام 2024
11:02 | 2023-11-20
ميقاتي رأس "لجنة قطاع الكهرباء".. وهذا ما تقرّر خلالها
10:51 | 2023-11-20
مولوي عرض مع رئيس مكتب مفوضية اللاجئين ملف النزوح السوري
فيديو
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
20/11/2023 19:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
20/11/2023 19:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
20/11/2023 19:25:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24