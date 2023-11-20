إنقاذ 4 مواطنين بينهم طفل حاصرتهم الثلوج على مرتفعات بسكنتا - جرود صنين

تمكن عناصر من الدفاع المدني، بالتعاون مع سيارات مدنية، وبعد جهود مضنية استمرت منذ الساعة التاسعة من صباح اليوم الواقع ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر من إنقاذ 3 مواطنين ومعهم طفل في الخامسة من العمر.

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انقاذ ٤ مواطنين بينهم طفل حاصرتهم الثلوج على مرتفعات بسكنتا - جرود صنين.



تمكن عناصر من الدفاع المدني، بالتعاون مع سيارات مدنية، وبعد جهود مضنية استمرت منذ الساعة ٩،٠٠ من صباح اليوم الواقع في ٢٠-١١-٢٠٢٣ ولغاية الساعة ١٤،٠٠ من إنقاذ ٣ مواطنين ومعهم طفل في الخامسة من العمر pic.twitter.com/SCJLIlio6J — الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) November 20, 2023 Advertisement

وبعدما تأكد العناصر من سلامة المواطنين الأربعة قاموا بنقلهم الى طريق عام صنين حيث كان بانتظارهم أحد معارفهم لنقلهم الى المدينة.

وبحسب بيان الدفاع المدني فانّ المواطنين حاصرتهم الثلوج عند تنقلهم على مرتفعات بسكنتا - جرود صنين.

وقد واجه العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة نظراً للظروف المناخية الشديدة السوء وانعدام الرؤيا بسبب كثافة الضباب.