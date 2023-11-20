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لبنان

إسرائيل تتحدّث عن هجوم كبير شنّه "الحزب" قبل قليل... ماذا تضمن؟

Lebanon 24
20-11-2023 | 08:05
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أفادت "الميادين" نقلاً وسائل إعلام إسرائيلية قولها، إنّ "حزب الله" نفذ قبل قليل، هجوما مدمجا تضمن إطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون وإطلاق مسيّرات.
 
 
 
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