إسرائيل تتحدّث عن هجوم كبير شنّه "الحزب" قبل قليل... ماذا تضمن؟

أفادت "الميادين" نقلاً وسائل إعلام إسرائيلية قولها، إنّ "حزب الله" نفذ قبل قليل، هجوما مدمجا تضمن إطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون وإطلاق مسيّرات.

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