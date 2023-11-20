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لبنان

سلام التقى رئيس البرلمان القطري

Lebanon 24
20-11-2023 | 08:10
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التقى وزير الاقتصاد أمين سلام صباح اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، رئيس مجلس الشورى القطري (مجلس النواب) حسن بن عبدالله الغانم مع عدد كبير من أعضاء المجلس المعنيين بملفات الشوؤن الخارجية، ومنها لبنان والدول العربية وعدد من دول الشرق الأوسط، وذلك في إطار زيارة يقوم بها سلام إلى قطر، ويلتقي خلالها عدداً من أبرز المسؤولين القطريين.
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وخلال اللقاء، استعرض سلام مع الغانم الشأن اللبناني، وكذلك شؤون منطقة الشرق الأوسط، كما تطرقا إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك للبلدين. 

وفي نهاية اللقاء الذي وصفه الوزير سلام بـ"المثمر والمهمّ" للبنان، شكر للغانم  استضافته، وكذلك  للاهتمام الخاص الذي تظهره قطر حيال الزيارة التي يقوم بها، والرعاية الخاصة التي يظهرها المسؤولون القطريون تجاه لبنان عموماً.

 
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