عراك وتضارب وإطلاق نار... إليكم ما حصل في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في محلة شارع نقابة الاطباء في طرابلس، تخلله عراك وتضارب بالأيدي وإطلاق نار، من دون تسجيل إصابات.



وعلى الفور حضرت قوة من الجيش والمخابرات الى المكان، فيما عُلم أنّ الإشكال سببه ركن سيارة.

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