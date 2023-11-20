Advertisement

لبنان

شحادة المصري رئيسا لمجلس نقابة عمال المخابز في بيروت

Lebanon 24
20-11-2023 | 08:28
A-
A+
Doc-P-1132532-638360911056688133.png
Doc-P-1132532-638360911056688133.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان انتخاباتها الدورية العامة في مركز النقابة، باشراف ممثل عن وزارة العمل وحضوره وانتخبت 12 عضوا لمجلسها.
 
 
بعدها عقد المجلس أولى جلساته المخصصة لتشكيل هيئة المكتب برئاسة رئيس السن خليل ملحم وبدعوة منه، حيث وزعت المسؤوليات على الشكل التالي:  شحادة المصري رئيسا، محمود كرنبي نائبا للرئيس، خليل ملحم أمينا للسر، محمد عبد الحليم العرب معاونا لامين السر،  محمود زيدان أمينا للصندوق، محمد عبد الرحمان الصباغ محاسبا،  ماجد ديب عبيد مسؤولا للدعاية والنشر، والاعضاء المستشارون الياس نجم عطالله، عادل فرحات، عماد العرب، محمد مصطفى المصري ومعروف نوفل. (الوكالة الوطنية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2023-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2023-11-20
11:39 | 2023-11-20
11:24 | 2023-11-20
11:14 | 2023-11-20
11:02 | 2023-11-20
10:51 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24