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لبنان

الثلوج تغطي مرتفعات الضنية وتقطع طريقها مع الهرمل

Lebanon 24
20-11-2023 | 08:15
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غطت الثلوج التي تساقطت بكثافة ليل أمس وصباح اليوم معظم المرتفعات الجبلية في الضنية، إبتداء من 1800 متر فوق سطح البحر وصولاً إلى القرنة السوداء التي شهدت تراكماً للثلوج عليها وفي المرتفعات المجاورة لها، إضافة إلى تساقط الثلوج فوق جبال الأربعين في المنطقة للمرة الأولى هذا العام.
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وأدى تساقط الثلوج إلى قطع الطريقين المؤديين إلى جرد النجاص وجرد مربين، إضافة إلى قطع الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل بعدما تجاوزت سماكة الثلوج عليها أكثر من 10 سنتيمترات، وسط نداءات وجهت عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي دعت المواطنين إلى تجنب التوجه نحو هذه الطرقات، بعدما قام عدد من الشبان ومحبو الثلوج وهواة الطبيعة الصعود بسياراتهم ذات الدفع الرباعي نحو هذه المناطق.
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