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لبنان

إسرائيل تقصف منزلاً في ميس الجبل

Lebanon 24
20-11-2023 | 09:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جيش العدوّ الإسرائيلي قصف منزل الدكتور سلمان زهرالدين ونجله محمد زهرالدين في ميس الجبل.
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ميس الجبل

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