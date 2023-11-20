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لبنان

غارة إسرائيليّة قرب منزل نائب لبنانيّ

Lebanon 24
20-11-2023 | 09:32
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أغارت طائرة مسيّرة إسرائيليّة على بيتٍ قريب من منزل النائب علي حسن خليل، في بلدة الخيام، بحسب ما أفادت معلومات "لبنان 24".
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علي حسن خليل

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