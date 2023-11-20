Advertisement

لبنان

سارق مرايا سيّارات في قبضة "الأمن"... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟ (صورة)

Lebanon 24
20-11-2023 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1132554-638360959689102484.jpg
Doc-P-1132554-638360959689102484.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:
 
"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم السرقة على كل الأراضي اللبنانية، وبعد أن حصلت عدة جرائم طالت "مرايا خارجية لسيارات" في مناطق عدة من محافظتي بيروت وجبل لبنان، كلِّفت شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها في مواقع حصول السرقات، حيث تبين قيام شخصين بتنفيذ تلك السرقات، على متن دراجة آلية.
Advertisement
 
بتاريخ 17/11/2023، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والتقنية، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف أحد المشتبهين في محلة الحمراء، وهو المدعو:ح. ع. ر. (من مواليد عام 1999، سوري).
 
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة اشتراكه مع شخص آخر بتنفيذ خمس عمليات سرقة مرايا من سيارات، وبيعها في محلة شاتيلا. كما اعترف بتعاطي المخدرات.
لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الاتصال بشعبة المعلومات - فرع بيروت على الرقم 307728-01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
 
Image preview
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2023-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2023-11-20
11:39 | 2023-11-20
11:24 | 2023-11-20
11:14 | 2023-11-20
11:02 | 2023-11-20
10:51 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24