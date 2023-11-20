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لبنان

الأضرار كبيرة... إسرائيل قصفت كنيسة في جنوب لبنان (صور)

Lebanon 24
20-11-2023 | 10:01
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استهدفت مدفعية العدوّ الاسرائيليّ كنيسة مار جرجس في بلدة يارون - قضاء بنت جبيل، وألحقت بها أضرارا كبيرة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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