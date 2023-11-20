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لبنان

ميقاتي يترأس إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء"

Lebanon 24
20-11-2023 | 10:16
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يرأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الاثناء في السرايا إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء" ويشارك فيه وزراء: الطاقة والمياه وليد فياض ،المالية يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي،الأشغال العامة والنقل علي حمية، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، والاتصالات جوني قرم. كما شارك المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
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