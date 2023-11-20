إسرائيل قصفت منزلاً في بلدة الخيام... فقدان 4 شبان والجرافات تحرّكت لرفع الردم (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجرافات تحرّكت لرفع الردم من المنزل الذي استهدفه العدوّ الإسرائيليّ، في بلدة الخيام، بعدما فُقد الإتّصال بـ4 شبان يُرجّح أنّهم تحت الأنقاض.

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