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لبنان

إسرائيل قصفت منزلاً في بلدة الخيام... فقدان 4 شبان والجرافات تحرّكت لرفع الردم (صورة)

Lebanon 24
20-11-2023 | 10:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجرافات تحرّكت لرفع الردم من المنزل الذي استهدفه العدوّ الإسرائيليّ، في بلدة الخيام، بعدما فُقد الإتّصال بـ4 شبان يُرجّح أنّهم تحت الأنقاض.
 
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