مولوي عرض مع رئيس مكتب مفوضية اللاجئين ملف النزوح السوري

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن، وبحث معه في ملف النزوح السوري.



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كذلك بحث مولوي مع النائب أكرم شهيب في الأوضاع العامة وفي أمور تتعلق في منطقة الجبل الخدماتية والإنمائي. كما التقى مولوي مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، وكان عرض للشؤون العامة وعمل المفوضية، في ظل المستجدات القائمة.كذلك بحث مولوي مع النائب أكرم شهيب في الأوضاع العامة وفي أمور تتعلق في منطقة الجبل الخدماتية والإنمائي.