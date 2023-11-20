حجار عرض مع سفيري فرنسا وكندا التطورات والمساعدات المرتقبة للعام 2024

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كذلك، دار نقاش حول المساعدات المرتقبة للعام 2024 والمخصصة لتحقيق الإستقرار الإجتماعي في لبنان.وكانت جولة أفق حول موضوع النازحين السوريين في لبنان وكيفية معالجة هذا الملف في ظل تخفيض المساعدات المخصصة لهم.