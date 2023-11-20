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لبنان

حجار عرض مع سفيري فرنسا وكندا التطورات والمساعدات المرتقبة للعام 2024

Lebanon 24
20-11-2023 | 11:14
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إجتمع وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار وفريق عمله بالسفير الفرنسي هيرفي ماغرو والسفيرة الكندية ستيفاني ماكولم، وعرض معهما التطورات الأخيرة في جنوب لبنان وانعكاسها على اللبنانيين الصامدين في قراهم بالإضافة إلى اللبنانيين النازحين إلى مختلف المناطق. 
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كذلك، دار نقاش حول المساعدات المرتقبة للعام 2024 والمخصصة لتحقيق الإستقرار الإجتماعي في لبنان.
 
وكانت جولة أفق حول موضوع النازحين السوريين في لبنان وكيفية معالجة هذا الملف في ظل تخفيض المساعدات المخصصة لهم.
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