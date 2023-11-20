بعدما قصفت إسرائيل منزله.. ماذا قال النائب قبلان قبلان؟

إثر إستهداف العدو الإسرائيلي منزله في ميس الجبل، اليوم الإثنين، علّق عضو كتلة "التنمية والتحرير" قبلان قبلان على ما حصل قائلاً عبر "لبنان24": "أنا مش أحسن من الناس.. متلي متلن، والحمدلله ما صار في ولا نقطة دم بهالبيت.. فدا الأرض وفدا البلد وفدا المقاومين".

Advertisement

وكان الجيش الإسرائيلي إستهدف منزل قبلان بقذيفتين مدفعيتين من عيار 155 ملم، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.