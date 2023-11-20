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لبنان

بعدما قصفت إسرائيل منزله.. ماذا قال النائب قبلان قبلان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-11-2023 | 11:24
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إثر إستهداف العدو الإسرائيلي منزله في ميس الجبل، اليوم الإثنين، علّق عضو كتلة "التنمية والتحرير" قبلان قبلان على ما حصل قائلاً عبر "لبنان24": "أنا مش أحسن من الناس.. متلي متلن، والحمدلله ما صار في ولا نقطة دم بهالبيت.. فدا الأرض وفدا البلد وفدا المقاومين". 
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وكان الجيش الإسرائيلي إستهدف منزل قبلان بقذيفتين مدفعيتين من عيار 155 ملم، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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