تعليقٌ من وزير.. ماذا قال عن قصف إسرائيل لمنزل النائب قبلان؟

علق وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن على حادثة إستهداف العدو الإسرائيليّ منزل النائب قبلان قبلان في الجنوب، اليوم الإثنين، وقال: "قاتلوهم بأسنانكم وأظافركم وسلاحكم مهما كان متواضعاً (الإمام موسى الصدر)".

أضاف: "حركة أمل طالما كانت بداية المقاومة ومبتدأ شهادتها، استهداف قادتها من قبل العدو الإسرائيلي ليس جديداً، ولأننا موج لا يستكين سنبقى نقاوم دفاعا عن سيادة وطننا وأمان أهلنا، وكل شبر من أرضنا".