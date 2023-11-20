تعليقٌ من وزير.. ماذا قال عن قصف إسرائيل لمنزل النائب قبلان؟

قاتلوهم بأسنانكم واظافركم وسلاحكم مهما كان متواضعاً
الإمام #موسى_الصدر
حركة أمل طالما كانت بداية المقاومة ومبتدأ شهادتها
إستهداف قادتها من قبل العدو الاسرائيلي ليس جديداً
ولأننا موج لا يستكين سنبقى نقاوم دفاعاً عن سيادة وطننا وأمان أهلنا وكل شبر من أرضنا@kabalan_kabalan pic.twitter.com/3JLfkIdHD7
— Abbas AL Hajj Hassan (@Abbas_h_hasan) November 20, 2023
قاتلوهم بأسنانكم واظافركم وسلاحكم مهما كان متواضعاً
الإمام #موسى_الصدر
حركة أمل طالما كانت بداية المقاومة ومبتدأ شهادتها
إستهداف قادتها من قبل العدو الاسرائيلي ليس جديداً
ولأننا موج لا يستكين سنبقى نقاوم دفاعاً عن سيادة وطننا وأمان أهلنا وكل شبر من أرضنا@kabalan_kabalan pic.twitter.com/3JLfkIdHD7