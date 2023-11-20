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لبنان

بيانٌ عاجل من "النافعة".. إليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
20-11-2023 | 12:58
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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان، أنها "مستمرة في تقديم خدماتها كالمعتاد والمعلن عنها، وفقاً لبيانها الصادر السبت في 18 الحالي والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة، في مركز الدكوانة وباقي الأقسام: طرابلس، زحلة، صيدا، والنبطية".
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