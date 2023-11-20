قطاع المرأة في "العزم" نظم لقاء تفاعلياً حول دور وسائل التواصل في زمن الحرب

نظم قطاع المرأة في "تيار العزم" بالتعاون مع اتحاد قيادات المرأة العربية لقاء تفاعلياً تحت عنوان "وسائل التواصل الإجتماعي وأدوارها المزدوجة في زمن الحرب"، في مقر القطاع في طرابلس.



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بداية كانت كلمة لمسؤولة قطاع المرأة في "تيار العزم" جنان مبيض والتي رحبت بالحاضرين، ورأت أن وسائل التواصل الإجتماعي تفرض نفسها على المجتمعات حتى باتت تخترق الخصوصيات من دون إستئذان، وتنصب نفسها حاكما على تصرفات الآخرين في مجتمع إلكتروني بات أشبه بشريعة غاب يدمر فيها القوي الضعيف إجتماعيا وإنسانيا.



وأضافت: "ان لوسائل التواصل الإجتماعي أدوارا مزدوجة، فهي يمكن أن تتحول الى أداة هدم وتدمير، وإما أن تكون عامل بناء وإيجابية، أما في زمن الحرب فإن إشتعال الجبهات لا يقل خطرا عن إشتعال جبهات التواصل الإجتماعي التي تشكل إنعكاسا لتطورات الميدان، أو أن تؤدي الى إشتعال هذا الميدان، فكم من الحروب خيضت على مواقع التواصل وكم من شائعات بثت وغيرت معادلات وساهمت بإيجاد مساحة من الإيجابيات لهذا الطرف أو ذاك".



وتابعت: "مهمتنا جميعا وبدون إستثناء في إستخدام مختلف وسائل التواصل الإجتماعي لكشف حقيقة ما يجري في غزة ولإظهار جرائم العدو ووحشيته وإرهابه، وهذا الأمر هو من صلب المقاومة الاعلامية، فكل من ينشر صورة عن جرائم العدو هو مقاوم، وكل من يكتب كلمة عن مجازره وطغيانه فهو مقاوم".



وختمت: "أرجو أن نتمكن من خلال هذه الندوة أن نضيء أكثر على هذا الموضوع للوصول الى قواسم مشتركة تساعدنا على إعتماد الدور الإيجابي والبناء لهذه الوسائل.



درباس

من جهتها، رأت ممثلة اتحاد قيادات المرأة العربية المحامية سهير درباس أن "وسائل التواصل الإجتماعي تسهم في صناعة الرأي العام وتشكيله، إلا أنها قد تتحول في بعض الأحيان إلى منصات للتضليل الإعلامي، وتوجيه الرأي العام في بعض الدول بشكل معين بما يخدم مصالح دول أو جماعات بعينها، بعيدا عن الحقيقة"، موضحة أنه "يجب على شركات التكنولوجيا إعادة تصميم أدوات وسائل التواصل الإجتماعي بشكل يمنع توظيفها لغايات سياسية ضارة، وتفضيل الصراع على الإجماع من جانب، ومن جانب آخر لابد من زيادة الوعي السياسي لدى المواطنين لتحسين قدرتهم على الصمود أمام المعلومات المضللة".



وبعد ذلك، كانت مداخلات للمشاركين في اللقاء ومنهم الدكتور اياد عبيد، الدكتور زكريا بيتية، الدكتور غسان وهبة، الدكتورة نسب مرعب، النقيب شادي السيد، الإعلامي أحمد درويش، إيمان حجازي، الإعلامية ساندي حايك، مروان يسير، الدكتورة أميمة زين، نجاة المصطفى، السيد مالك علوش، الدكتورة نورالهدى غريب، الدكتور ضومط كامل وربى درويش.



وأدار اللقاء التفاعلي الإعلامي غسان حلواني موزعاً الوقت والمحاور بين أصحاب الإختصاص والجمهور، صانعا محاور تتكامل في ما بينها من مداخلات الحضور.

