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لبنان

زيارة أميركية عاجلة تخصّ لبنان.. من وصل إلى المنطقة؟

Lebanon 24
20-11-2023 | 13:12
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وصل مستشار البيت الأبيض لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتاين إلى تل أبيب، اليوم الاثنين، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين حول منع توسع حرب غزة إلى جبهة لبنان، وفقاً لما أورده موقع "أكسيوس" الأميركي.
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ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ هناك قلقًا متزايدًا في البيت الأبيض من أن العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان إلى تفاقم التوترات على طول الحدود، مما قد يفضي إلى حرب إقليمية.

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