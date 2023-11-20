Advertisement

لبنان

هذا المساء.. ماذا حصل وسط سماء بلدتين في الجنوب؟

Lebanon 24
20-11-2023 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1132624-638361087755569957.jpg
Doc-P-1132624-638361087755569957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ قوات العدو الإسرائيليّ ألقت قنابل مُضيئة فوق بلدتي الجبين والضهيرة.
 
كذلك، عمدت الطيران الإسرائيلي إلى شنّ غارة جوية على أطراف بلدة بيت ليف. 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
محطة تحويل لـ "مياه لبنان الجنوبي" تتعرّض للسرقة!
lebanon 24
20/11/2023 21:54:55 Lebanon 24 Lebanon 24
عاجلٌ من الجنوب.. طائرات تتسلل من لبنان ومستعمرة إسرائيلية تتعرّض للقصف!
lebanon 24
20/11/2023 21:54:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جبهة الجنوب تتمدّد وتهزّ "الضمانات" بعدم انفجارها.. واسرائيل تتمادى بالعمق اللبناني
lebanon 24
20/11/2023 21:54:55 Lebanon 24 Lebanon 24
صواريخ تنطلق من لبنان الآن وإسرائيل تقصف 3 بلدات.. هذه آخر مستجدات الجنوب!
lebanon 24
20/11/2023 21:54:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الجنوب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:29 | 2023-11-20
13:27 | 2023-11-20
13:12 | 2023-11-20
13:04 | 2023-11-20
12:58 | 2023-11-20
12:53 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24