أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أنه هاجم أهدافاً لـ"حزب الله" في لبنان.

وزعم جيش العدو في بيان أنه "أصاب عناصر تابعة للحزب في الأماكن التي تنطلق منها الهجمات ضد إسرائيل".