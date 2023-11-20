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لبنان

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافاً لـ"حزب الله" في لبنان

Lebanon 24
20-11-2023 | 13:27
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أنه هاجم أهدافاً لـ"حزب الله" في لبنان.
 
وزعم جيش العدو في بيان أنه "أصاب عناصر تابعة للحزب في الأماكن التي تنطلق منها الهجمات ضد إسرائيل".
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