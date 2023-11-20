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لبنان

فيديو نادر من بيروت لم تشاهدوه من قبل.. عمره 65 عاماً!

Lebanon 24
20-11-2023 | 14:29
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نشرت صحيفة "أرشيف لبنان" مقطع فيديو نادر من لبنان يعود إلى العام 1958 الذي شهد ثورة داخلية استمرّت لبضعة أشهر.
 
ويظهر في الفيديو مبنى مجلس النواب وساحة النجمة آنذاك، كما كشف أيضاً عن لقطات للقاعة العامة للبرلمان.
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