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لبنان
آخر معلومة عن فاتورة الكهرباء.. ما الجديد؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-11-2023
|
14:46
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دفعت فواتير الكهرباء ذات القيمة الباهظة الكثير من المواطنين إلى مراجعة دوائر مؤسسة "كهرباء لبنان" للإستفسار عن المبالغ التي يتوجب عليهم دفعها.
وبحسب المعلومات، فإنَّ بعض المواطنين امتنع عن الدفع حالياً ريثما يتم التأكد من حقيقة الفواتير خصوصاً أنها قيمتها غير منطقية مقارنة بعدد ساعات التغذية اليومية.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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