إرتقى في الجنوب.. "حزب الله" يُعلن عن شهيد جديد له

أعلن "حزب الله"، اليوم الإثنين، "إستشهاد المُجاهد علي محمد ماضي (ولاء)"، إثر مجابهته العدو الإسرائيليّ في جنوب لبنان.

ولفت الحزب إلى أن الشهيد ماضي هو من بلدة ميدون في البقاع.