مقدمات النشرات المسائية

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في اليوم العالمي للطفللا عيد للأطفال في غزة ولا هدايا. بل قصف وقتل ودم.قبيل هذا اليوم العالمي... وقف العالم يتفرج على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء بعد محاصرته أياما عدة ما أدى لاستشهاد عدد من الأطفال الخدج جراء انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود في المستشفى إضافة الى نفاد إمدادات الغذاء والمياه والأدويةفي اليوم العالمي للطفل بات أقصى الأمنيات انتقال الخدج للعلاج خارج القطاع بعد ان تجاوزت مشاهد قتل الأطفال كل القوانين والأعراف والمواثيق: هناك في غزة أكثر من 5500 طفل إرتقوا شهداءفي اليوم العالمي للطفل ايضا يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة وتواصل قوات الاحتلال قصف مستشفيي الإندونيسي والعودة في شمالي القطاع ما أوقع 8 شهداء وجرحى بينهم طبيب فيما يشهد مستشفى الشفاء إحتجاز الاحتلال أكثر من 200 من المرضى والطواقم الطبية ويستخدمهم دروعا بشريةفي المقابل أكدت كتائب عز الدين القسام أنها أوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في استهدافات متعددة لقوات الاحتلال في غزة بينهم 6 من مسافة صفر‏كما اعلنت القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية تعد إحدى أكبر الرشقات التي تم إطلاقها باتجاه المدينةعند الحدود الجنوبية تواصل إستهداف البلدات الحدودية فيما أدخلت المقاومة صواريخ بركان في سياق الرد.وفي سياق العدوان الممنهج سجل استهداف يتخطى كل القواعد والخطوط لدور العبادة ومنازل المدنيين.وفي هذا الإطار تم قصف كنيسة مارجرجس في يارون ومنزل ‏عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل النائب قبلان قبلان في ميس الجبل ومنزلا مأهولا في بلدة الخيام ومنزلين في الطيبة وعيترونهذا في وقت نقل فيه موقع أكسيوس معلومات تتحدث عن وصول الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين الى الأراضي المحتلة لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنانواليوم نشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهد للعملية العسكرية النوعية لقواتها البحرية التي تم خلالها السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر>في غزة معركة وجودية مصيرية تستعمل فيها كل الخطط الحربية، وفي لبنان معركة حول المؤسسة العسكرية تستعمل فيها كل الخطط السياسية. السبب الاساسي للمعركة في لبنان: التيار الوطني الحر الذي يرفع "لا" واضحة ضد التمديد لقائد الجيش ويطالب بتعيين بديل عنه قبل العاشر من كانون الثاني، وذلك بدعم من حزب الله.في المقابل، معظم القوى السياسية الاخرى ترفع "لا" ضد تعيين قائد جديد للجيش، وتعتبر الامر مسا برئاسة الجمهورية بل ضربا للميثاقية بين اللبنانيين. حتى الآن المعركة لم تحسم نهائيا .فامام التعيين عقبات كثيرة لأنه يوجه ضربة الى توجه مسيحي كاسح عبرت عنه بكركي بوضوح ، اما التمديد او تأجيل التسريح فلا يزال بحاجة الى مزيد من الجهد لتذليل بعض الاشكالات القانونية بشأنه. ميدانيا، القصف المتبادل والعمليات العسكرية في الجنوب لم تهدأ اليوم، وفي غزة حرب المستشفيات مستمرة ، وقد انتقلت من مجمع الشفاء الى المستشفى الاندونيسي. اما في البحر الاحمر فمصير السفينة Galaxy Leader لا يزال يكتنفه الغموض، علما ان البحر الاحمر له تاريخ حافل في عمليات خطف السفن.صدح الميدان اليوم بلغة البركان ، فهز المحتل في جبهة الشمال، واحرق مواقعه والكثير من اوراقه، وفتح مرحلة جديدة من النزال بحسب اعلام العدو ومحلليه..فمنذ الصباح احترقت قاعدة برانيت العسكرية باربعة من صواريخ بركان الشديدة الانفجار، وعند انتصاف النهار انقضت ثلاث مسيرات على تجمعات لجنود العدو في كريات شمونة موقعة في صفوفها اصابات مؤكدة. والمؤكد ان الجولة على بقية المواقع الصهيونية باتت فعلا يوميا حماية للبنان ونصرة لغزة..ولن يجد المستوطنون ناصرا لهم عند الحدود مع لبنان، فحكومتهم اعجز من ان تحميهم كما يقولون، واذا استمر الامر على هذا النحو فسيخلون الشمال والجنوب بحلول عام ، وهذا انجاز هائل لكل حركات المقاومة، بحسب الخبير الصهيوني “رفيف دروكر”.وبحسب واقع الميدان فان الصهاينة بالجنوب ليسوا باشفى حالا، فهم لا يثقون بكلام حكومتهم وتقييمها للاوضاع، فيما الخسائر التي يتكبدها جيشهم في غزة دفعت بالرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية “يسرائيل زيف” للسؤال : لماذا ندخل الى القطاع؟وفي القطاع يتواصل نزف المحتل جنودا وآليات، وتغرق استراتيجياته العسكرية في وحول النزال، ولا يقوى الا على ارتكاب المجازر واستهداف المستشفيات ضمن سياسة ممنهجة، فبعد الرنتيسي والشفاء وصل الدور الى المستشفى الاندونيسي، الذي يقصفه الاحتلال ويطالب طاقمه الطبي باخلائه وترك المرضى لمصيرهم ..اما اهل غزة فمصرون على الصمود والتمسك بالارض التي زرعوها باكثر من خمسة آلاف وخمسمئة طفل شهيد، احصتهم وزارة الصحة في اليوم العالمي للطفل الذي جعلته الامم المتحدة في العشرين من تشرين الثاني، وجعله الصهاينة كسائر ايام العدوان ، محطة للانتقام من الطفولة الفلسطينية امام انظار العالم ..وفيما الجميع ينظر بحذر الى تسارع الاحداث، وصل عاموس هوكشتاين موفدا رئاسيا اميركيا الى تل ابيب، وقالت مواقع اميركية انه يحضر لتدارك اي تدهور متوقع على جبهة لبنان..اما جبهة اليمن المرفوعة نصرة لغزة واهلها فقد اغرقت خيارات الصهيوني وسيده الاميركي في مياه البحر الاحمر الساخنة، ولم يكن الصهيوني وسيده واتباعه ليتوقعوا قساوة المشاهد التي عرضها الاعلام الحربي اليمني للسيطرة على السفينة الصهيونية..فيما تعنف الاعتداءات الاسرائيلية جنوبا وتزداد وتيرتها، وصولا الى استهداف منزل نائب وتدمير كنيسة، وفي وقت تقابل المقاومة الهمجية بردود مدروسة ودقيقة، وتحقق أهدافا مباشرة وأكيدة ومؤلمة للعدو، يرتفع منسوب القلق الاميركي من التدهور المتسارع، حيث بلغ اليوم حد عودة آموس هوكستين الى الكيان العبري، في محاولة لتفادي الأسوأ.وفي غضون ذلك، وفيما تراوح حركة الاتصالات الباحثة عن مخرج بين الاصرار الاسرائيلي على القضاء على حماس بشكل نهائي، كما يؤكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل يومي، وبين رفض المقاومة الفلسطينية التخلي عن حقها في الدفاع عن الارض والحقوق، ووسط وقوف المجتمعين العربي والدولي موقف المتفرج او العاجز، تتمادى الوحشية الاسرائيلية في قطاع غزة الى حد غير مسبوق، حيث تحدث أحدث التقارير اليوم عن تجاوز عدد الاطفال الذين قتلوا بنيران العدو الخمسة آلاف، فيما العامل الابرز الذي طرأ امس عبر قيام الحوثيين بخطف سفينة تجارية اسرائيلية في البحر الاحمر، تطور اليوم الى نشر مشاهد الاستيلاء بالفيديو.اما محليا، فمصير قيادة الجيش عنوان الحركة السياسية، بعدما طارت الجلسة الحكومية التي كانت مقررة اليوم، في ضوء السباق المحموم بين اتجاهي التمديد او التعيين، لتبقى الخيارات الاخرى القانونية والمنطقية، وفي طليعتها تسلم الاعلى رتبة، مطروحة حتى لحظة بت القرار.هل صواريخ "بركان" التي استخدمها حزب الله اليوم في قصفه ثكنة "برانيت" القريبة من الحدود مع لبنان، وأتبعت لاحقا بثلاث مسيرات هجومية ضربت مراكز تجمع الجنود الاسرائيليين في كريات شمونة، هي رسالة لآموس هوكستاين الموجود في إسرائيل والذي يسعى لتهدئة جبهة الجنوب.موقع "اكسيوس" الأميركي، نقل عن مسؤولين أميركيين أن هناك قلقا متزايدا في البيت الأبيض من أن العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان سيؤدي إلى تفاقم التوترات على طول الحدود، ما قد يفضي إلى حرب إقليمية. البارز في الخبر ما نقل عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل تريد من الولايات المتحدة أن تعمل دبلوماسيا للضغط على حزب الله لسحب قوة الرضوان من الحدود.تطور عسكري هذا المساء تمثل في رشقات صاروخية من حماس على تل أبيب، هي الأكثر كثافة منذ بدء الحرب.في سياق آخر، الباخرة التي اعترضها الحوثيون واحتجزوها، مازالت تثير التساؤلات العالمية من زاوية أمن الملاحة في البحر الأحمر.في ملف الأسرى، مشروع قانون إسرائيلي يقضي بانزال حكم الاعدام بالأسرى الفلسطينيين الأمنيين، يثير عاصفة من الاستياء لدى أهالي الأسرى الاسرائيليين، لما يشكله من خطر على حياتهم.البداية من "الهاسبرا" آلة الحرب الإعلامية لدى إسرائيل.اجرت حماس وحزب الله اليوم جولة مفاوضات بالنار مع اسرائيل، فكانت الصواريخ الى تل ابيب تحكي .. والبركان في الجليل يتفجر فقيادة الفرقة 91 في معسكر برانيت داخل الجليل لاقت حتفها، في يوم تفرغت فيه المقاومة للفنون الصاروخية وكحبة دواء افتتح حزب الله صباحاته بالبركان وابتلعت اسرائيل جرعة المساء مع اوسع رشقة من القسام الى تل ابيب،وسجلت وسائل اعلام عبرية أن هذه الصواريخ هي الاولى على دفعتها منذ بدء الحرب . وعلى جناح الصاروخ وصل الموفد الاميركي اموس هوكستين الى تل ابيب في مهمة ثبت مفاعيلها من المنامة، إذ قال إن ما يحصل في غزة لا ينبغي ان يؤثر على حدود لبنان وإن اتفاق ترسيم الحدود البحرية قائم .وهذه الاشارة وحدها جاءت كرسالة من هوكستين الى قيادات الحرب في اسرائيل، لتعبر عن رفض اميركا توسيع رقعة النار الى الجنوب . وعلى تقويم حزب الله، فإن نيرانه لا تزال ضمن قواعد الاشتباك، لكنها رفعت " دوز" السلاح واطنان المتفجرات، وتعاملت مع المواقع المستهدفة من " فوهة بركان "،اما العدو فتعمد استهداف أماكن مأهولة وكنائس وابرق برسالة الى من يعنيهم الأمر في التصويب على منزل نائب في البرلمان اللبناني عن حركة امل هو قبلان قبلان في بلدة ميس الجبل.ومساء توسعت رقعة القصف الى قرى امامية .اما الاعنف فما يزال في الداخل الغزاوي حيث هدم أحياء بأكملها وتدمير منازل على من فيها وتهديد المستشفى الإندونيسي بالاقتحام، ولكن على ركام كل هذا التوحش الاسرائيلي تدور ايضا معارك على صفقة الاسرى،وقد اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن أن اتفاقا بشأن إطلاق تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية -حماس واسرائيل بات قريبا. وفي مجريات عملية التفاوض أن رئيس حركة حماس في غزة يحيى السينوار رفع من شروط التفاوض وأقفل خطوط التواصل معه واضعا وصايا للقتال طويل الأنفاس .وبدا من الرشقات التي أفرجت عنها القسام اليوم الى قلب اسرائيل، أن الأنفاس الصاروخية لا تزال شاهقة، وان كل ما انتصر عليه العدو كان قتل المدنيين، واذا كانت الولايات المتحدة قد غطت حتى اليوم جريمة قتل ثلاثة عشر الف مدني فإنها ستصبح بعد الآن خارج التغطية وسط تظاهرات تعم شوارعها وانقسامات تشطر ادارتها وقد انعكس التوتر على الهاتف اليومي بين جو بايدن وبنيامين نتنياهو اذ كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن توتر بين الطرفين بسبب خلافهما حول مجريات العدوان على غزة، واستهداف المدنيين والأطفال.وخطوط النار هذه سواء من غزة او عبر رياح الجنوب لم تتأثر بها المكونات اللبنانية العالقة بين : تمديد او تعيين.. ومزايدات مسيحية مسيحية وسباق تسلح نحو بكركي اليوم قوات .. غدا تيار .والكل سيحتكم الى حل لازمة الشغور في قيادة الجيش لكنهم يسجلون النقاط في الملاعب الشعبوية فيما يجلس الرئيس نجيب ميقاتي متفرجا حتى نهاية اللعبة قبل ان يتخذ قراره الذي لن يغضب رأس الكنيسة .