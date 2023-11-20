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لبنان
موسى: ما يجري في غزّة مخالفة للقوانين والأعراف الدولية
Lebanon 24
20-11-2023
|
20:30
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أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب د. ميشال موسى ان "ما يجري في غزة من ارتكابات فظيعة وجرائم وحشية، وغير مسبوقة، هي مخالفة لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية"، مشيرا الى ان "هناك مسؤولية كبيرة على إسرائيل، التي تقوم بهذه الجرائم المنظمة، من خلال القصف والغارات العشوائية، بدليل عدد الأطفال الضحايا، الذي يبلغ ثلث عدد الشهداء".
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وقال موسى في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية: "يبدو واضحاً ان الهدف من هذه الغارات الوحشية، إلحاق الأذى بالمواطنين وتهجيرهم، وقمة الوحشية تمثلت بالقصف الذي تعرضت لها المستشفيات والمدارس، لإفراغها ومنعها من تقديم الخدمات الطبية، إضافة الى الحصار المفروض بكل مقوماته الغذائية والدوائية والمحروقات على غزة، فعلى المجتمع الدولي الذي وضع هذه القوانين التي صدرت عن الأمم المتحدة ووقعتها الدول، مسؤولية تنفيذ هذه القوانين والاتفاقات الدولية، وإدانة كل ما يخالف تلك القيم، وعليه أن يتخذ موقفا واضحا، أولا: العمل على وقف إطلاق النار، ومن ثم اعطاء الفلسطينيين حقوقهم".
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