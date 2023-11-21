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لبنان
جبهة الجنوب تشتعل مجدداً.. استشهاد امرأة في كفركلا وحزب الله يصعد من عملياته
Lebanon 24
21-11-2023
|
04:16
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عاد التوتر على الحدود الجنوبية على أكثر من محور حيث تتعرض بلدات كفركلا وعديسة والخيام وديرميماس وحمامص جهة سردا، لقصف مدفعي معادٍ وغارات على منازل سكنية مأهولة، وسط تحليق كثيف للطيران الاستطلاعي على علو منخفض.
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ونفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على اطراف بلدة كفرشوبا، أطراف الأودية المجاورة لبلدتي طيرحرفا ومجدل زون، وبين حلتا وخراج السلامية، وعلى أطراف بلدة رب ثلاثين، وعيتا الشعب،
كما استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي مركزا للجيش في الوزاني مما تسبب بأضرار كبيرة من دون وقوع اصابات.
وأدى القصف على كفركلا الى استشهاد المواطنة لائقة سرحان 80 عاما وأصيبت حفيدتها الاء القاسم
وكان حزب الله قد استهدف صباح اليوم منزلًا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة، ردًا على استهداف العدو الاسرائيلي للمنازل في القرى الجنوبية.
وعند الساعة 09:50 من صباح يوم الثلاثاء 21-11-2023 استهدف عناصر من حزب الله موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة.
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