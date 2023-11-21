عمليات حزب الله مستمرة رداً على استهداف المدنيين.. والجيش الاسرائيلي يقصف قرى الجنوب

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قصفت مدفعية الجيش الاسرائيل بشكل متقطع فجر وصباح اليوم، أطراف بلدة علما الشعب وجبل اللبونة وجبل العلام، كما سمعت رشاقات نارية من مركز بركة ريشة محيط بلدتي البستان وعيتا الشعب.وكان الجيش الاسرائيلي قد رفع ليل أمس، من وتيرة تعدياته على الآمنين والمدنيين من الاهالي والمواطنين حيث استهدف بالقصف المدفعي والغارات اهدافا مدنية ومنازلا مأهولة في قرى القطاعين الغربي والاوسط.كما ألقى القنابل المضيئة في سماء المنطقة، وسط تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، لا سيما فوق مراكز اليونيفيل وقرى القطاعين الغربي والاوسط والتي استمرت حتى صباح اليوم.وكان حزب الله قد أعلن صباح اليوم أنه ردًا على استهداف العدو الاسرائيلي للمنازل في القرى الجنوبية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:40 من صباح يوم الثلاثاء 21-11-2023 منزلًا في مستعمرة المطلة يتمركز فيه جنود للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة. "