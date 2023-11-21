22
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
24
o
بشري
22
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التاريخ يعيد نفسه والمعركة "راس براس"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
21-11-2023
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
بالرغم من أن إنتخابات نقابة المحامين في بيروت شهدت في دورتها الأولى منافسة حزبية نقابية وتحالفات أحياناً بعيدة عن المنطق السياسي السائد راهناً ، إلا أن عددا من المحامين المخضرمين الحزبيين وصفوا المعركة في الدورة الثانية بدورة "الراس براس"، بين القوّات اللبنانية وحزب الكتائب، على غرار معركة إنتخاب رئيس حزب الكتائب مطلع التسعينيات، يوم كان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مرشحا لمنصب رئيس حزب الكتائب في مقابل المرحوم الدكتور جورج سعادة، وكانت المعركة محتدمة وحسمت في الدورة الثانية لصالح جورج سعادة ،تماما كما إنتهت المعركة الأخيرة في نقابة المحامين، بعكس توقعات الكثير من الحزبيين".
Advertisement
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر معلومة عن فاتورة الكهرباء.. ما الجديد؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن فاتورة الكهرباء.. ما الجديد؟
14:46 | 2023-11-20
20/11/2023 02:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل طبيب بطريقة بشعة جدّاً... دُفن حيّاً وهويّة المجرم هي المفاجأة
Lebanon 24
مقتل طبيب بطريقة بشعة جدّاً... دُفن حيّاً وهويّة المجرم هي المفاجأة
07:07 | 2023-11-20
20/11/2023 07:07:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ عاجل من "النافعة".. إليكم ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ عاجل من "النافعة".. إليكم ما جاء فيه
12:58 | 2023-11-20
20/11/2023 12:58:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. إسرائيل وافقت على مطالب "حماس" بشأن الأسرى
Lebanon 24
عاجلٌ جداً.. إسرائيل وافقت على مطالب "حماس" بشأن الأسرى
15:03 | 2023-11-20
20/11/2023 03:03:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة والفيديو... إسرائيل قصفت منزل أحد النواب اللبنانيين
Lebanon 24
بالصورة والفيديو... إسرائيل قصفت منزل أحد النواب اللبنانيين
07:28 | 2023-11-20
20/11/2023 07:28:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
04:16 | 2023-11-21
جبهة الجنوب تشتعل مجدداً.. استشهاد امرأة في كفركلا وحزب الله يصعّد من عملياته
04:08 | 2023-11-21
بشرى سارّة لمرضى غسيل الكلى!
04:00 | 2023-11-21
"العار" على خطّ سجال "التيار" و"القوات".. هل الوقت "مناسب"؟!
03:56 | 2023-11-21
في كفركلا.. استشهاد امرأة وجرح حفيدتها بقصف اسرائيلي
03:55 | 2023-11-21
سلام التقى الوزير القطري: مستعدون لتقديم 3 معامل للطاقة البديلة
03:49 | 2023-11-21
جعجع بحث مع سفيرة الاتحاد الاوروبي المستجدات السياسية
فيديو
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
21/11/2023 11:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
21/11/2023 11:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
21/11/2023 11:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24